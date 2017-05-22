Лукашенко поручил переформатировать белорусский спорт

МИНСК, 23 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым в самые короткие сроки переформатировать спортивную отрасль.



© Sputnik / Виктор Толочко Чистка перед разборками: отчет спортивных чиновников перед президентом

Как ранее сообщал Sputnik, об этом глава государства заявил во вторник на встрече с главой Администрации президента Натальей Кочановой, в ходе которой президент заявил о необходимости оптимизации госаппарата и велел к Олимпийскому собранию, которое намечено на 30 мая, завершить переформатирование спортивной отрасли.

"Вопрос переформатирования спорта. Особенно кадров. Притом не только федераций, но и государственных структур, Минспорта и так далее. Здесь когда мы закончим? Желательно, чтобы мы к 30 мая закончили этот процесс. Потому что на этот день, как я понимаю, назначено олимпийское собрание", — сказал глава государства.

Он поручил Кочановой подготовить к этой дате аналитические материалы о тех процессах, которые сегодня происходят в спортивной отрасли.

Подробнее о том, в каких спортивный федерациях сменилось руководство читайте в обзоре Sputnik "Чистка перед разборками: отчет спортивных чиновников перед президентом">>

Спорт — это главнейшая идеология

Глава государства отметил, что считает спортивную сферу главным идеологическим вопросом в государстве.

"Я этот вопрос вам поручаю для контроля, потому что это главный идеологический вопрос. Мы никогда этого не скрывали. Главнейшая идеология — это спорт. Соревнования спортивные смотрят миллионы. Это воздействие на людей. И если плохо играет команда, такое и настроение у людей, хорошо — это воодушевляет", — сказал Лукашенко, поясняя свою точку зрения.

Реформы назревали давно

Лукашенко не впервые заявляет о необходимости глобальных реформ в управлении спортивной отраслью.

Так, 9 мая, комментируя провал белорусской хоккейной команды на Чемпионате мира в Париже, Лукашенко заявил, что "в хоккее провал, в футболе провал, в биатлоне, где мы всегда были наверху, — провал".

"Этого допустить мы не можем. Никто не скажет, что мы кому-то недоплатили или не профинансировали. Наверное, просто зажрались в некоторых видах спорта. Поэтому отрегулируем", — сказал глава государства.

Свою точку зрения и нацеленность на реформы президент подтвердил через несколько дней — 12 мая, когда давал согласие на назначение Сергея Репкина ректором Белорусского госуниверситета физкультуры. Тогда Лукашенко отметил, что в Беларуси начинается "капитальная встряска" всей спортивной сферы.

После этого ряд спортивных федераций сменили своих руководителей, там прошли внеочередные конференции.

"Довесок" для Шапиро

Примечательно, что в эти же дни ушел в отставку с поста главы федерации хоккея Игорь Рачковский.

На минувшем Чемпионате мира по хоккею Рачковский после четырех поражений белорусской команды подряд заявил, что подаст в отставку в случае вылета сборной из элитного дивизиона. Однако Беларусь сохранила место в топ-16, заняв 13-е итоговое место. Тем не менее, 20 мая стало известно, что Рачковский на отчетно-выборной конференции ФХРБ подал в отставку, а на его место большинством голосов избрали губернатора Минской области Семена Шапиро.

Очевидно, что ему и предстоит принимать в Минске чемпионат мира по хоккею в 2021 году.

Как заявил во вторник Лукашенко, на этом посту Шапиро предстоит провести большую работу, начинать которую нужно уже сейчас.

"Недавно избрали Семена Шапиро руководителем федерации. Ему надо начинать работать с первых дней. Очень большую работу придется провести. Я просил, чтобы его предупредили, что в нагрузку мы ему дадим крупное государственное поручение. Какой-то вырежем блок для контроля. Опыт его надо использовать", — сказал Лукашенко.

Президент заметил, что иногда возникают вопросы по назначению губернаторов, но кадровый процесс — непрерывный, и власть не будет на этом останавливаться.