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Касильяс может перейти в «Ливерпуль»
23.05.2017 10:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Голкипер «Порту» Икер Касильяс близок к переходу в «Ливерпуль». Об этом сообщает As.
По информации ряда источников издания, игрок уже согласовал контракт с английским клубом. Также голкипер получал предложения из Турции, Китая и Катара.
Срок действия контракта Касильяса с «Порту» истекает в июне 2017 года.
В текущем сезоне вратарь провел 33 матча в чемпионате Португалии, в 19 из которых не пропустил ни одного гола.
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Голкипер «Порту» Икер Касильяс близок к переходу в «Ливерпуль».
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