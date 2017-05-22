Касильяс может перейти в «Ливерпуль»

Голкипер «Порту» Икер Касильяс близок к переходу в «Ливерпуль». Об этом сообщает As.

По информации ряда источников издания, игрок уже согласовал контракт с английским клубом. Также голкипер получал предложения из Турции, Китая и Катара.

Срок действия контракта Касильяса с «Порту» истекает в июне 2017 года.

В текущем сезоне вратарь провел 33 матча в чемпионате Португалии, в 19 из которых не пропустил ни одного гола.