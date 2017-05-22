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Касильяс может перейти в «Ливерпуль»

23.05.2017 10:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Голкипер «Порту» Икер Касильяс близок к переходу в «Ливерпуль». Об этом сообщает As.

По информации ряда источников издания, игрок уже согласовал контракт с английским клубом. Также голкипер получал предложения из Турции, Китая и Катара.

Срок действия контракта Касильяса с «Порту» истекает в июне 2017 года.

В текущем сезоне вратарь провел 33 матча в чемпионате Португалии, в 19 из которых не пропустил ни одного гола.

 

 
 
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Голкипер «Порту» Икер Касильяс близок к переходу в «Ливерпуль».

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