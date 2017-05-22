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Жерар Пике: «Было бы здорово, если бы «Золотой мяч» выиграл Буффон»

23.05.2017 08:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике считает, что голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон достоин получить «Золотой мяч» в этом сезоне.

«Было бы здорово, если бы «Золотой мяч» выиграл Буффон. Он выигрывал чемпионат Италии, чемпионат мира, и теперь у него есть шанс выиграть Лигу чемпионов.

Он заслужил этот приз за свою карьеру и за сезон, который он прекрасно провел в «Ювентусе». Было бы неплохо, если бы еще один вратарь после Льва Яшина выиграл «Золотой мяч».

Кто еще может выиграть «Золотой мяч»? Месси – лучший игрок в мире и лучший игрок в истории. В этом году он выиграет «Золотую бутсу» за то, что стал лучшим бомбардиром. Но он заслуживает обеих наград.

Финал Лиги чемпионов будет игрой между двумя великолепными командами. «Ювентус» развивается уже много лет. У них есть такие великие игроки, как Буффон, которые действительно хотят выиграть этот трофей в первый раз», – сказал Пике.

 
 
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике считает, что голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон достоин получить «Золотой мяч» в этом сезоне.

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