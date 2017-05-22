Сергей Алейников: «С тренерства не переключался на другие дела. Если есть возможность совмещать, то почему нет?»

Белорусский специалист Сергей Алейников рассказал о том, что не завершал тренерскую деятельность.

– Я продолжаю сотрудничать с ФИФА. Езжу по разным странам. Подсказываю молодым тренерам как вырастить будущих футболистов. По моему мнению, тренер это не тот, кто тренирует команду высшей лиги, а тот, кто тренирует детей и доводит их до взросления. Он формирует не только футболиста, но и человека. А тот, кто тренирует взрослые команды, то им надо делать результат. Иначе завтра твое место займет кто-то другой.

– А вы с тренерством уже все, завязали?

– Почему?

– Наверное, уже переключились на такие дела.

– Я никуда ни на что не переключался. Все, что связано с футболом и есть возможность участвовать и совмещать, то почему нет? – сказал Алейников в эфире программы «Время футбола».

Напомним, ранее Алейников возглавлял литовскую «Дайнаву». В 2014-м году специалист покинул клуб и с тех пор не работал с командами.

Сергей Алейников: «Почему не работаю в Беларуси? Если все рассказать, надо еще три часа. Вам это надо?»