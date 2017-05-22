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«Динамо» Брест – «Шахтер». На финале Кубка Беларуси ожидается аншлаг, в продаже остается 1 тысяча билетов

23.05.2017 11:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщает пресс-служба АБФФ, на финальный матч Кубка Беларуси «Динамо» Брест – «Шахтер» осталось всего тысяча билетов

Напомним, игра пройдет в Гродно 28 мая и начнется в 17.00. ЦСК «Неман» вмещает более восьми тысяч зрителей.

Таким образом, на матче ожидается аншлаг.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Как сообщает пресс-служба АБФФ, на финальный матч Кубка Беларуси «Динамо» Брест – «Шахтер» осталось всего тысяча билетов Напомним, игра пройдет в Гродно 28 мая и...

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