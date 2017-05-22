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Словенец Вид Потеко переходит в БГК

23.05.2017 11:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Со следующего сезона игроком БГК имени А.П. Мешкова станет Вид Потеко

Контракт с гандболистом национальной сборной Словении  рассчитан на три сезона – до июля 2020 года.

Вид Потеко – словенский гандболист. Родился 5 апреля 1991 года в Целе. Рост 193 см, вес 94 кг.

Профильная позиция – линейный. Воспитанник гандбольного клуба «Целе». Выступает за клуб с 2010 года. Трехкратный чемпион Словении (2014, 2015, 2016), пятикратный обладатель Кубка Словении (2012-2016).

В нынешней Лиге чемпионов провел за «Целе» 14 матчей, забросил 29 мячей.

Игрок национальной сборной Словении. Четвертьфиналист Олимпийских Игр-2016 в Рио, бронзовый медалист чемпионата мира 2017.

Словенец Вид Потеко переходит в БГК

 
 
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Со следующего сезона игроком БГК имени А.П.

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