В Минске простятся с легендарным шахматистом Виктором Купрейчиком

Владимир Нестерович, специально для Sputnik.

Виктор Купрейчик был шахматистом, которого многие называли неисправимым романтиком. Он — единственный белорусский гроссмейстер, чье имя внесено в Зал славы Международной федерации шахмат.

Чемпион мира Михаил Таль прозвал Купрейчика Д'Артаньяном. За шахматной доской Виктор любил комбинировать, отходить от шаблонов, действовать нестандартно — то агрессивно, то вдруг теряя интерес к развитию событий. За искренность, открытость и доброту, отсутствие даже малейшего намека на зазнайство и чванливость любители шахмат его просто обожали.

Уже тяжело болел, но продолжал играть на турнирах, участвовать в международных ветеранских соревнованиях, тренировал детей. Планировал сыграть и на домашнем чемпионате Европы, который стартует в белорусской столице 29 мая.



© Sputnik Виталий Савельев Шахматисты Виктор Купрейчик и Назир Али во время турнира между командами Индии и России, посвященного 60-летию образования СССР

Он вырос на окраине Минска, в частном секторе района под названием Сельхозпоселок. Пошел записываться в секцию футбола, но мест не хватило, друзья пошли в водное поло, а он плавал плохо. Остались шахматы, в которые Витя уже немножко играл. Оказалось, судьба. Еще школьником выполнил норматив мастера спорта. Окончил журфак Белорусского госуниверситета.

В составе студенческой сборной СССР трижды побеждал на чемпионатах мира (1968, 1969 и 1974). Был чемпионом БССР (1972) и Республики Беларусь (2003). Победитель Всесоюзного турнира молодых мастеров (1970 и 1974). На чемпионате СССР 1979 года установил рекорд Союза, выиграв пять матчей подряд.

Успешно выступал на крупных международных соревнования, становясь их победителем либо призером.



© Sputnik Дмитрий Донской Виктор Купрейчик на шахматном турнире VII летней Спартакиады народов СССР

Сегодня многие вспоминают, что Виктор Давыдович был тем самым человеком, который в 1997 году при избрании нового президента Национального олимпийского комитета проголосовал против Александра Лукашенко. Сам Купрейчик не видел в этом особого геройства или свидетельства личной неприязни. Он считал, что НОК не должен возглавлять человек, находящийся на государственной службе, поскольку не сможет полноценно и глубоко вникать в проблемы спорта. Вот вам и Д'Артаньян или, скорее, Дон Кихот. Впрочем, его трудно представить со шпагой или с копьем наперевес. Он побеждал другим оружием. Умом.

На своей странице в Facebook международный мастер по шахматам, тренер ФИДЕ, международный арбитр, а с недавних пор и председатель Белорусской федерации шахмат Анастасия Сорокина написала: "Одним из основных Витькиных качеств, помимо спортивных, о которых знают все, было умение дружить. Он любил своих друзей, любил людей, ценил искренность и прямоту. Он не ушел, он просто не пережал часы в вечности жизненного цейтнота…"

3 июля ему исполнилось бы 68 лет.

Прощание с Виктором Купрейчиком пройдет сегодня с 14:30 до 15:20 в Республиканском центре олимпийской подготовки по шахматам и шашкам в Минске, по адресу ул. Карла Маркса, 10.