БГК имени Мешкова подписал контракт с игроком сборной Словении

Вид Потеко

23 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова подписал контракт с игроком национальной сборной Словении. Такая информация размещена на официальном сайте "мешковцев", сообщает БЕЛТА.

В ближайшее время игроком БГК станет Вид Потеко. Контракт со словенцем рассчитан на три сезона - до 2020 года. Играет 26-летний новичок брестчан на позиции линейного. Он является воспитанником клуба "Целе", за который выступает с 2010 года. Вид Потеко трижды становился чемпионом и пять раз обладателем Кубка Словении. В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов провел 14 матчей и забросил 29 мячей.

Словенский легионер будет не единственным, кто со следующего сезона вольется в ряды Брестского гандбольного клуба. В БГК приглашены голкипер сборной Беларуси Иван Мацкевич, левый полусредний из Чехии Павел Горак, сербский левый полусредний Петар Джоржич, россияне Александр Шкуринский (разыгрывающий и левый полусредний) и Константин Игропуло (правый полусредний).-0-