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Пунтус останется главным тренером «Славии»
23.05.2017 11:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
По сведениям «Прессбола», главный тренер «Славии» Юрий Пунтус встретился с председателем попечительского совета клуба Виталием Павловым
В результате переговоров было решено, что Пунтус останется и дальше руководить командой.
В нынешнем сезоне чемпионата Беларуси «Славия» одержала одну победу в девяти матчах и занимает в турнирной таблице 14-е место.
После поражения от «Ислочи» (2:3) Юрий Пунтус не пришел на послематчевую пресс-конференцию.
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По сведениям «Прессбола», главный тренер «Славии» Юрий Пунтус встретился с председателем попечительского совета клуба Виталием Павловым В результате...
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