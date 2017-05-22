Пунтус останется главным тренером «Славии»

По сведениям «Прессбола», главный тренер «Славии» Юрий Пунтус встретился с председателем попечительского совета клуба Виталием Павловым

В результате переговоров было решено, что Пунтус останется и дальше руководить командой.

В нынешнем сезоне чемпионата Беларуси «Славия» одержала одну победу в девяти матчах и занимает в турнирной таблице 14-е место.

После поражения от «Ислочи» (2:3) Юрий Пунтус не пришел на послематчевую пресс-конференцию.