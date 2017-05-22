Белорус Илья Ивашко стал обладателем гранта Международной федерации тенниса

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Илья Ивашко стал обладателем гранта Фонда развития турниров Большого Шлема (Grand Slam Development Fund), сообщили БЕЛТА в Белорусской теннисной федерации.

23-летний Илья Ивашко попал в число 14 молодых теннисистов из 12 стран мира, которые получат поддержку по программе Международной федерации тенниса (ITF) для выступления на самых престижных турнирах. Для покрытия расходов по участию в различных соревнованиях будущим звездам мирового тенниса ITF выделяет $650 тыс. Илья Ивашко уже стал победителем трех турниров под эгидой ITF, он успешно выступает в составе сборной Беларуси в матчах Кубка Дэвиса.

Фонд развития турниров Большого Шлема был основан в 1986 году для поощрения и расширения конкурентных возможностей в развитии тенниса в различных регионах планеты. Ранее фонд помог многим суперзвездам, среди которых и белоруска Виктория Азаренко, которая дважды становилась победительницей одного из турниров Большого шлема - Australian Open.

В эти дни Илья Ивашко, занимающий сейчас 199-е место в мировом рейтинге, выступает в квалификации турнира серии Большого шлема - открытом чемпионате Франции. Вчера в стартовом поединке на парижских кортах "Ролан Гаррос" белорус уверенно победил бельгийца Киммера Коппеянса (164) - 6:2, 6:2. Во втором круге его соперником будет румынский теннисист Мариуш Копил (93).

Успешно стартовал в Париже и белорус Владимир Игнатик (149), который переиграл представителя Китая Ди Ву (217) - 6:1, 6:2. Теперь он встретится с колумбийцем Сантьяго Хиральдо (107).

В женской квалификации открытого чемпионата Франции выступят две белорусские теннисистки - Арина Соболенко (114) и Ольга Говорцова (142).-0-