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«Ювентус» готов пригласить Иньесту в случае его ухода из «Барселоны»

23.05.2017 12:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Ювентус» попробует пригласить полузащитника «Барселоны» Андреса Иньесту, если игрок покинет каталонский клуб.

Действующий контракт 33-летнего хавбека с каталонским клубом истекает уже через год, и новое соглашение стороны пока не согласовали.

Уход Иньесты из «Барсы» маловероятен, однако бывший защитник сине-гранатовых Дани Алвес, ныне выступающий за туринцев, может поспособствовать этому трансферу.

Первыми летними приобретениями «бьянконери» станут Патрик Шик из «Сампдории» и Маттиа Де Шильо из «Милана».

 
 
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«Ювентус» попробует пригласить полузащитника «Барселоны» Андреса Иньесту, если игрок покинет каталонский клуб.

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