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Белорусы узнали своих соперников на ЧМ-2018 по хоккею

23.05.2017 12:17 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 мая — Sputnik. Стали известны соперники сборной Беларуси на Чемпионате мира по хоккею 2018 года, соответствующую информацию обнародовала Международная федерация хоккея.

Восемьдесят второй чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдет в Дании в мае следующего года.

Сборная Беларуси сыграет в группе "А" с командами:

  • Швеции, 
  • России, 
  • Чехии, 
  • Швейцарии, 
  • Словакии, 
  • Франции,
  • Австрии. 

Изначально сыграть с белорусами должны были и хоккеисты Дании, однако затем они были заменены на сборную Францию, так как представители Швеции и Дании не могут играть в одной группе.

В группе "В" будут играть:

  • Канада, 
  • Финляндия, 
  • США, 
  • Германия, 
  • Норвегия, 
  • Латвия, 
  • Дания, 
  • Южная Корея.

Как ранее сообщал Sputnik, на Чемпионате мира по хоккею 2017 года сборная Беларуси заняла всего 13 место, после чего глава хоккейной федерации Игорь Рачковский покинул свой пост — теперь ФХБ возглавляет Семен Шапиро.

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Теги: Минск
 
 
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Сборная Беларуси снова будет играть против сильных соперников - Швеции, России, Чехии и других стран.

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