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Белорусы узнали своих соперников на ЧМ-2018 по хоккею
23.05.2017 12:17 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мая — Sputnik. Стали известны соперники сборной Беларуси на Чемпионате мира по хоккею 2018 года, соответствующую информацию обнародовала Международная федерация хоккея.
Восемьдесят второй чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдет в Дании в мае следующего года.
Сборная Беларуси сыграет в группе "А" с командами:
Изначально сыграть с белорусами должны были и хоккеисты Дании, однако затем они были заменены на сборную Францию, так как представители Швеции и Дании не могут играть в одной группе.
В группе "В" будут играть:
Как ранее сообщал Sputnik, на Чемпионате мира по хоккею 2017 года сборная Беларуси заняла всего 13 место, после чего глава хоккейной федерации Игорь Рачковский покинул свой пост — теперь ФХБ возглавляет Семен Шапиро.
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Сборная Беларуси снова будет играть против сильных соперников - Швеции, России, Чехии и других стран.
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