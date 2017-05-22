Белорусы узнали своих соперников на ЧМ-2018 по хоккею

МИНСК, 23 мая — Sputnik. Стали известны соперники сборной Беларуси на Чемпионате мира по хоккею 2018 года, соответствующую информацию обнародовала Международная федерация хоккея.

Восемьдесят второй чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдет в Дании в мае следующего года.

Сборная Беларуси сыграет в группе "А" с командами:

Швеции,

России,

Чехии,

Швейцарии,

Словакии,

Франции,

Австрии.

Изначально сыграть с белорусами должны были и хоккеисты Дании, однако затем они были заменены на сборную Францию, так как представители Швеции и Дании не могут играть в одной группе.

В группе "В" будут играть:

Канада,

Финляндия,

США,

Германия,

Норвегия,

Латвия,

Дания,

Южная Корея.

Как ранее сообщал Sputnik, на Чемпионате мира по хоккею 2017 года сборная Беларуси заняла всего 13 место, после чего глава хоккейной федерации Игорь Рачковский покинул свой пост — теперь ФХБ возглавляет Семен Шапиро.

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