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Белорусская дзюдоистка Марина Слуцкая возглавила мировой рейтинг в весовой категории свыше 78 кг

23.05.2017 12:38 — Новости Спорта | БелТА  
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Белорусская дзюдоистка Марина Слуцкая возглавила мировой рейтинг в весовой категории свыше 78 кг
Марина Слуцкая (справа). Фото Международной федерации дзюдо

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская дзюдоистка Марина Слуцкая возглавила мировой рейтинг в весовой категории свыше 78 кг, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Международная федерация этого вида спорта опубликовала топ-лист, в котором белорусская спортсменка занимает первое место, набрав 2800 очков. В тройке лидеров также японка Сара Асахина - 2650 баллов и Кайра Сайит из Турции - 2556.

Возглавить мировой рейтинг белоруске удалось благодаря успешному выступлению в ходе сезона. На чемпионате Европы в Варшаве в апреле она завоевала золотую медаль. Марина Слуцкая также победила на этапах Гран-при в Тбилиси и Праге, заняла третье место на международном турнире в Екатеринбурге. На соревнованиях в России в поединке за бронзовую награду белоруска была сильнее Ларисы Черич из Боснии и Герцеговины, которая в мировом рейтинге занимает четвертое место.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская спортсменка занимает первое место, набрав 2800 очков. В тройке лидеров также японка Сара Асахина - 2650 баллов и Кайра Сайит из Турции - 2556.

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