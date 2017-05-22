Павел Ясеновский. Фото из архива

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые председатели избраны в федерациях дзюдо и хоккее на траве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Руководителем летних хоккеистов стал известный в прошлом игрок, исполнительный директор ХК "Минск" Александр Екименко. Прежний председатель Валерий Иванов возглавил наблюдательный совет федерации, его заместителями стали Владимир Карпяк и Дмитрий Валейский.

Основные успехи в этом виде спорта связаны с женской сборной по индорхоккею, которая занимает пятое место в мировом рейтинге, а на прошедшем в январе 2016 года чемпионате Европы в минском Дворце спорта заняла третье место.

Новым председателем Белорусской федерации дзюдо избран Павел Ясеновский, являющийся также спортивным директором Европейского союза дзюдо. Его заместителями стали трехкратный чемпион Европы Виталий Песняк, призер чемпионата мира Сергей Шундиков и юрист Европейского союза дзюдо Сергей Буякевич. Пост генерального секретаря федерации занял многократный призер чемпионатов Европы Руслан Шарапов.-0-