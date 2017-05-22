ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новые председатели избраны в федерациях дзюдо и хоккее на траве

23.05.2017 13:53 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Новые председатели избраны в федерациях дзюдо и хоккее на траве
Павел Ясеновский. Фото из архива

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые председатели избраны в федерациях дзюдо и хоккее на траве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Руководителем летних хоккеистов стал известный в прошлом игрок, исполнительный директор ХК "Минск" Александр Екименко. Прежний председатель Валерий Иванов возглавил наблюдательный совет федерации, его заместителями стали Владимир Карпяк и Дмитрий Валейский.

Основные успехи в этом виде спорта связаны с женской сборной по индорхоккею, которая занимает пятое место в мировом рейтинге, а на прошедшем в январе 2016 года чемпионате Европы в минском Дворце спорта заняла третье место.

Новым председателем Белорусской федерации дзюдо избран Павел Ясеновский, являющийся также спортивным директором Европейского союза дзюдо. Его заместителями стали трехкратный чемпион Европы Виталий Песняк, призер чемпионата мира Сергей Шундиков и юрист Европейского союза дзюдо Сергей Буякевич. Пост генерального секретаря федерации занял многократный призер чемпионатов Европы Руслан Шарапов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новым председателем Белорусской федерации дзюдо избран Павел Ясеновский, являющийся также спортивным директором Европейского союза дзюдо.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Болельщики «Ростова» признали Калачева лучшим игроком сезона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика