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Болельщики «Ростова» признали Калачева лучшим игроком сезона
23.05.2017 13:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Болельщики «Ростова» признали Тимофея Калачева лучшим игроком сезона в составе команды
Напомним, что хавбек стал лучшим ассистентом чемпионата России. На счету Калачева 10 голевых передач в 25 матчах.
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Болельщики «Ростова» признали Тимофея Калачева лучшим игроком сезона в составе команды Напомним, что хавбек стал лучшим ассистентом чемпионата России.
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