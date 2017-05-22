Sport Arena: Дулуб покидает «Карпаты» и вернется в «Крумкачы»

Главный тренер «Карпат» белорус Олег Дулуб покинет клуб и вернется в «Крумкачы», сообщает Sport Arena.

Львовяне уже договорились с Дулубом о разрыве контракта.

Сообщается, что причиной этого решения является конфликт специалиста с руководством «Карпат».

Отметим, что «Крумкачы» возглавляет украинец Владимир Пятенко.

«Карпаты» занимают 10-е место в турнирной таблице УПЛ.

Ранее сообщалось, что Дулуба могут заменить Андрей Тлумак или Игор Йовичевич.

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