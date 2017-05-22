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Sport Arena: Дулуб покидает «Карпаты» и вернется в «Крумкачы»
23.05.2017 14:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Карпат» белорус Олег Дулуб покинет клуб и вернется в «Крумкачы», сообщает Sport Arena.
Львовяне уже договорились с Дулубом о разрыве контракта.
Сообщается, что причиной этого решения является конфликт специалиста с руководством «Карпат».
Отметим, что «Крумкачы» возглавляет украинец Владимир Пятенко.
«Карпаты» занимают 10-е место в турнирной таблице УПЛ.
Ранее сообщалось, что Дулуба могут заменить Андрей Тлумак или Игор Йовичевич.
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Главный тренер «Карпат» белорус Олег Дулуб покинет клуб и вернется в «Крумкачы», сообщает Sport Arena.
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