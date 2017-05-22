Черник признан лучшим игроком сезона в «Нанси»

Белорусский вратарь «Нанси» Сергей Черник признан игроком сезона 2016/17 на официальном сайте клуба по сумме опросов болельщиков клуба

6 раз он признавался лучшим игроком команды в матчах Лиги 1, что и позволило ему опередить коллег по команде.

Добавим, что «Нанси» покинул элитный дивизион. Сообщалось, что Черник останется в команде так как имеет действующий контракт.