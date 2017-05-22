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Черник признан лучшим игроком сезона в «Нанси»

23.05.2017 14:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский вратарь «Нанси» Сергей Черник признан игроком сезона 2016/17 на официальном сайте клуба по сумме опросов болельщиков клуба

6 раз он признавался лучшим игроком команды в матчах Лиги 1, что и позволило ему опередить коллег по команде.

Добавим, что «Нанси» покинул элитный дивизион. Сообщалось, что Черник останется в команде так как имеет действующий контракт.

 
 
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Белорусский вратарь «Нанси» Сергей Черник признан игроком сезона 2016/17 на официальном сайте клуба по сумме опросов болельщиков клуба 6 раз он признавался лучшим...

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