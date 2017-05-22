Александр Федута: «Недостаточное количество ледовых дворцов? Я тут столкнулся с деятельностью белорусской медицины»

Белорусский литературовед и политолог Александр Федута поделился мнением о важности строительства и вкладывания в средств в спортивные объекты

«Сразу скажу: я не болельщик и в тонкостях забрасывания шайбы в ворота противника не разбираюсь. Не мое это дело. Но тут на днях по телевидению продемонстрировали интервью мужчины среднего (моего) возраста, который с видом человека, съевшего всех собак в вопросах спорта, говорил о причинах неудачного выступления нашей хоккейной сборной на чемпионате мира. Простите – задело.

Одной из основных причин неудачи стало, по мнению выступающего, недостаточное число площадок для тренировок. Короче – ледовых дворцов и крытых катков. Может быть. Не исключаю.

Но тут я столкнулся с деятельностью белорусской медицины. На низовом уровне – не на уровне мировых достижений. Душераздирающее зрелище!

Получить талон на следующий день к участковому врачу или к специалисту можно только вечером, начиная с 18.00. Очередь за талонами занимают примерно с 17.15. Помню, что моей маме достаточно было снять телефонную трубку, набрать номер регистратуры – ей говорили, есть ли талоны, и записывали на устраивающее ее время. Понятно, что сейчас технологии шагнули вперед, но неужели я настолько далеко, что личное присутствие пациента необходимо для получения талона? Причем по интернету заказать талон невозможно

Мне нужно было глотать зонд. В поликлинике по месту моего жительства такой возможности нет: гастроэндоскопию делают в другой поликлинике. И специалиста-гастроэнтеролога в моей поликлинике нет. А болезнь эндокринолога привела к тому, что и записаться к нему на консультацию стало невозможно.

Слушайте, куда все это делось? Ведь хватало специалистов. В поликлинике было если не всё, то почти все необходимое, чтобы продиагностировать пациента, а не гонять его, и без того не вполне здорового, из одного конца района в другой. Пациента нужно беречь: он ведь платит налоги, на которые строятся ледовые дворцы.

Но на этом мои размышления по поводу соотношения дворцов и медицины не заканчиваются. Выписывают человеку лекарство. Ну, не валидол, не зеленку и не нашатырный спирт. Посложнее. И тут выясняется, что существует какое-то негласное указание: предлагать пациенту в первую очередь лекарство белорусского производителя. Не индийского и не немецкого (специально называю те фармакологические державы, с которыми у нас всегда в этой сфере были великолепные отношения). Отечественного. Импортное выписывают лишь после настойчивых просьб. И это – при том, что это самое импортное лекарство в Украине, России, Польше стоит меньше, чем у нас, и отпускается зачастую без рецепта.

Спрашиваю знакомого чиновника от медицины:

– А почему в аптеках нет вот такого препарата?

– А мы его не закупаем. Мы же сейчас сами производим аналог.

– Но, например, белорусский аналог не помогает. Он, так сказать, заведомо слабее. Ты им пользуешься?

– Зачем? Меня ведь конечный результат интересует.

– Ну, тут ничего не возразишь. Его действительно интересует конечный результат. А меня? Меня он должен интересовать? Но, может быть, тогда имеет смысл соотнести мое желание получить полноценные государственные услуги в области медицины с желанием того джентльмена, которому, оказывается, катастрофически не хватает для полноценной жизни ледовых дворцов. С моей точки зрения, их у нас в избытке, а вот полноценной инфраструктуры здравоохранения, доходящей до каждого гражданина Беларуси, не хватает. То есть, не исключаю, что мне просто не повезло – в Минске, а вот в Шклове, в Бресте или Пуховичах дело обстоит намного лучше. Но как-то не очень верится.

Я не заговорил бы об этом, если бы не еще одно обстоятельство. Государство решило повысить пенсионный возраст. Налогов и налогоплательщиков катастрофически не хватает. Но если вы повышаете налоги на стариков, то, может быть, и расходоваться они должны в первую очередь на них. А для дедушки, как известно, вопросы доступного медицинского обслуживания намного интереснее вопросов строительства ледовых дворцов. Если, конечно, этот дедушка не является президентом Национального олимпийского комитета.

Михаил Захаров: «32 катка – это очень мало. Катков 50-60 должно быть в стране. Не думаю, что это такое уж и дорогое удовольствие»