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Главред «Спортивной панорамы»: «Нет необходимости повторять, что организация ЧМ-2021 укрепит национальную экономику»

23.05.2017 16:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный редактор «Спортивной панорамы» Виктор Рябинин объяснил пользу проведения ЧМ-2021 в Беларуси.

«Это свершилось, мы победили, и потому радости белорусских болельщиков нет предела. Не сомневаюсь, что с учетом опыта минского чемпионата мира в 2014 году, который до сих пор, по оценке международных хоккейных функционеров, считается одним из лучших по уровню организации в истории ледовых мировых форумов, мы подготовимся и проведем мировой турнир на самом высоком уровне.

К тому же нет необходимости повторять, что организация планетарного первенства не только принесет огромную пользу нашей стране, но и укрепит национальную экономику. Ведь не секрет, что на мировой хоккейный форум к нам приедут десятки тысяч болельщиков, которым хозяева должны будут предоставить всевозможные услуги самого высокого уровня, даже выше и круче, чем это было организовано в 2014 году. Так что принимать подобный чемпионат не только почетно, экономически выгодно, но и весьма ответственно.

Но победная эйфория от завоевания права принимать мировой хоккей со временем отойдет на второй план, и на повестке дня останутся вопросы реальной действительности. А они таковы. Второй чемпионат мира сборная нашей страны демонстрирует откровенно слабый хоккей. И на прошлогоднем турнире в российском Питере, и на нынешнем в Париже, признаемся честно, смотреть на это обидно и горько», – сказал Рябинин.

 

 
 
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Главный редактор «Спортивной панорамы» Виктор Рябинин объяснил пользу проведения ЧМ-2021 в Беларуси.

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