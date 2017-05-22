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Контракт на проведение II Европейских игр в Минске будет заключен во второй половине июня - Катулин

23.05.2017 16:13 — Новости Спорта | БелТА  
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Контракт на проведение II Европейских игр в Минске будет заключен во второй половине июня - Катулин
Георгий Катулин. Фото из архива

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контракт на проведение II Европейских игр в Минске будет заключен во второй половине июня. Об этом сообщил сегодня журналистам в Национальном олимпийском комитете руководитель дирекции по проведению спортивного форума в 2019 году Георгий Катулин, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская делегация вернулась из Скопье, где состоялось заседание исполкома Европейских олимпийских комитетов. "На данный момент ЕОК ведет активную работу по заключению контрактов с международными федерациями по видам спорта на участие в Европейских играх 2019 года. Больше всего вопросов сейчас по легкой атлетике. Планируется, что это будут командные соревнования, пройдут они на минском стадионе "Динамо" в несколько этапов: предварительные, полуфинальные и финал. ЕОК гарантировал, что в Минск приедут 750 участников в этом виде спорта. Что же касается контракта на проведение Евроигр-2019, то планируется, что в течение месяца, в июне, этот документ будет подписан", - рассказал Георгий Катулин.

Он подтвердил, что в программу II Европейских игр войдут 16 видов спорта. В 11 из них будет проводиться квалификация к летним Олимпийским играм в Токио 2020 года. В ближайшее время начнется разработка логотипа Евроигр в Минске. "Единственное пожелание представителей ЕОК при разработке эмблемы и нанесении ее на атрибутику - включение логотипа Европейских олимпийских комитетов", - подчеркнул руководитель дирекции.

В ходе заседания исполкома ЕОК в Скопье обсудили с белорусской стороной вопросы обеспечения безопасности в Минске в 2019 году, а также готовности объектов. "Перед белорусской делегацией выступали представители Республики Корея, где в 2018 году пройдут зимние Олимпийские игры, и к ним по готовности объектов вопросов было больше, чем к белорусской стороне", - отметил Георгий Катулин.

Во время II Европейских игр в Минске будут задействованы главные спортивные арены столицы: стадион "Динамо", "Минск-Арена", "Чижовка-Арена" и другие.

Председателем оргкомитета Евроигр-2019 назначен премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков. Георгий Катулин возглавил дирекцию Евроигр. Генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов станет его заместителем. Первый вице-президент НОК Андрей Асташевич включен в состав исполнительного комитета EOК в качестве представителя организаторов II Евроигр. Сергей Шаблыко утвержден спортивным директором предстоящего форума.

На заседании исполкома ЕОК в Скопье были утверждения также сроки проведения II Европейских игр: открытие состоится на минском стадионе "Динамо" 20 июня, соревновательная часть пройдет с 21 по 30 июня 2019 года. Официальным девизом Евроигр будет высказывание "Bright you" ("Яркий ты").-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская делегация вернулась из Скопье, где состоялось заседание исполкома Европейских олимпийских комитетов. "На данный момент ЕОК ведет активную работу по...

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