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Чемпионат мира по хоккею посмотрели по телевидению более 3 млн белорусов

23.05.2017 16:10 — Новости Спорта | БелТА  
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Чемпионат мира по хоккею посмотрели по телевидению более 3 млн белорусов

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат мира по хоккею, который прошел в Германии и Франции, посмотрели по телевидению более 3 млн белорусов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной телерадиокомпании.

Телеканалы медиахолдинга транслировали все 64 матча турнира. Большинство игр зрители могли увидеть в прямом эфире, а трансляции главных матчей национальной сборной Беларуси пользовались наибольшей популярностью у отечественных болельщиков. По результатам проведенных исследований, на трех телеканалах - "Беларусь 1", "Беларусь 2" и "Беларусь 5" - чемпионат мира посмотрели 3 млн 911 тыс. человек (56% городского населения Беларуси в возрасте старше 4 лет).

Наибольший интерес у любителей хоккея вызвал матч между сборными Беларуси и Франции 12 мая. Эту игру группового раунда за выход в плей-офф транслировал в прямом эфире телеканал "Беларусь 1". Зрительская аудитория главного канала страны, который показывал все матчи нашей национальной команды, во время игры с хозяевами турнира составила 991 тыс. человек (30% городского населения Беларуси).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Телеканалы медиахолдинга транслировали все 64 матча турнира. Большинство игр зрители могли увидеть в прямом эфире, а трансляции главных матчей национальной...

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