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Вячеслав Фетисов: «В КХЛ богатые клубы забирают лучших хоккеистов из других команд. Купленный результат ничего не стоит»

23.05.2017 16:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первый зампред комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал о текущих проблемах КХЛ.

«Изначально КХЛ создавалась именно для того, чтобы ребята из лиги могли приехать в сборную России и выиграть медали для страны. Конечно, в самой лиге все могло сложится немного лучше.

Мы закладывали в основе нового турнира принципы равенства, но сейчас их нет. К примеру, худшая команда регулярного чемпионата должна была получать лучшего новичка, а также везде должен был быть потолок зарплат. Конкуренция должна быть в основе всего.

«Сейчас такая ситуация, что порой большие и богатые клубы приезжают и забирают лучших хоккеистов из других команд.

В этой ситуации, когда есть разделение на богатых и бедных, сложно оценить работу менеджмента клуба, так как купленный результат ничего не стоит», – заявил Фетисов.

 
 
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Первый зампред комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал о текущих проблемах КХЛ.

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