ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Витебске напали на букмекерскую контору

23.05.2017 16:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В Витебске 21 мая напали на букмекерскую контору.

Как сообщает пресс-служба УВД Витебского областного исполнительного комитета, из кассы было похищено 1800 рублей. Милиция оперативно задержала преступника, которым оказался местный житель 1991-го года рождения.

«Вечером 21 мая в дежурную службу УВД поступил звонок от кассира одной из букмекерских контор города Витебска. Девушка сообщила, что в тот момент, когда она закрывала помещение игорного заведения, на неё напал неизвестный мужчина. Молодой человек сдавил шею потерпевшей и стал требовать ключи от кассы. Воспользовавшись ключами, он похитил из кассы более 1800 рублей и скрылся с места преступления.

После обращения в милицию на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудниками милиции было установлено, что преступление совершил неработающий витебчанин 1991 года рождения. По данному факту ГОСК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК Республики Беларусь», – описывает инцидент официальный сайт УВД.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Витебске 21 мая напали на букмекерскую контору.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Вячеслав Фетисов: «В КХЛ богатые клубы забирают лучших хоккеистов из других команд. Купленный результат ничего не стоит»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика