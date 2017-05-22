В Витебске напали на букмекерскую контору

В Витебске 21 мая напали на букмекерскую контору.

Как сообщает пресс-служба УВД Витебского областного исполнительного комитета, из кассы было похищено 1800 рублей. Милиция оперативно задержала преступника, которым оказался местный житель 1991-го года рождения.

«Вечером 21 мая в дежурную службу УВД поступил звонок от кассира одной из букмекерских контор города Витебска. Девушка сообщила, что в тот момент, когда она закрывала помещение игорного заведения, на неё напал неизвестный мужчина. Молодой человек сдавил шею потерпевшей и стал требовать ключи от кассы. Воспользовавшись ключами, он похитил из кассы более 1800 рублей и скрылся с места преступления.

После обращения в милицию на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудниками милиции было установлено, что преступление совершил неработающий витебчанин 1991 года рождения. По данному факту ГОСК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК Республики Беларусь», – описывает инцидент официальный сайт УВД.