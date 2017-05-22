Алексей Шевченко: «Во время олимпийской квалификации Лаланд покинул расположение сборной и пропал на пару дней»

Российский журналист Алексей Шевченко объяснил действия минского «Динамо», которое расторгло контракт с голкипером Кевином Лаландом.

«Минское «Динамо» расторгло контракт с Кевином Лаландом, в рамках новой программы. Они оптимизируют бюджет и отказываются от иностранцев, правда, в случае с Лаландом не все так просто. Он-то как раз имеет право выступать за белорусскую сборную. Но все равно от него отказываются.

Впрочем, Лаланд сам виноват. Кевин в последние годы существенно сдал, а в матчах за сборную с ним постоянно случаются какие-то скандалы. Рассказывают, что во время олимпийской квалификации он покинул расположение команды, никому ничего не сказал и пропал на пару дней. Никаких санкций к нему не применяли, а потом он вернулся и не помог команде поехать в Корею.

В прошлом сезоне Лаланд провел всего шесть матчей и, откровенно говоря, просто занимал место в составе. Так что к концу этой заметки мы согласимся с руководством белорусского клуба, принявших правильное решение», – сказал Шевченко.