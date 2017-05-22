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ЧМ-2017. На телеканалах «Беларусь 1», «Беларусь 2» и «Беларусь 5» турнир посмотрели 3 млн 911 тыс человек

23.05.2017 17:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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На трех телеканалах медиахолдинга — «Беларусь 1», «Беларусь 2» и «Беларусь 5» — ЧМ-2017 посмотрели 3 миллиона 911 тысяч человек (56% городского населения Беларуси в возрасте старше 4 лет).

Такие данные предоставило ООО «Алькасар Медиа Сервис», которые основаны на информации о популярности телеканалов ЧУП «Реальное измерение».

Напомним, телеканалы Белтелерадиокомпании транслировали все 64 матча прошедшего чемпионата мира по хоккею-2017 в Германии и Франции. Большинство игр зрители могли увидеть в прямом эфире.

Наибольший интерес вызвал матч между сборными командами Беларуси и Франции, состоявшийся 12 мая. Эту игру группового раунда за выход в плей-офф транслировал в прямом эфире телеканал «Беларусь 1» в 21.10. Зрительская аудитория во время матча с хозяевами турнира составила 991 тысячу человек (30% городского населения Беларуси).

 
 
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На трех телеканалах медиахолдинга — «Беларусь 1», «Беларусь 2» и «Беларусь 5» — ЧМ-2017 посмотрели 3 миллиона 911 тысяч человек (56% городского населения Беларуси в...

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