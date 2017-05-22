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Турнир памяти Халипского. Женщины. Беларусь сыграет с молодежкой, Аргентина проиграла Великобритании

23.05.2017 18:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в минском Дворце спорта стартует турнир памяти заслуженного тренера СССР Семена Халипского. Вход на игры свободный.

Турнир памяти Халипского

Минск

Беларусь – Беларусь (мол.)

23 мая, 18.30

Аргентина – Великобритания – 56:57 (14:13, 15:20, 16:9, 11:15)

23 мая, 16.00

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в минском Дворце спорта стартует турнир памяти заслуженного тренера СССР Семена Халипского.

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