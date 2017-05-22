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Турнир памяти Халипского. Женщины. Беларусь сыграет с молодежкой, Аргентина проиграла Великобритании
23.05.2017 18:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в минском Дворце спорта стартует турнир памяти заслуженного тренера СССР Семена Халипского. Вход на игры свободный.
Турнир памяти Халипского
Минск
Беларусь – Беларусь (мол.)
23 мая, 18.30
Аргентина – Великобритания – 56:57 (14:13, 15:20, 16:9, 11:15)
23 мая, 16.00
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Турнир памяти Халипского. Женщины. Беларусь сыграет с молодежкой, Аргентина проиграла Великобритании
Сегодня в минском Дворце спорта стартует турнир памяти заслуженного тренера СССР Семена Халипского.
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