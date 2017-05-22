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Ролан Гаррос. Квалификация. Соболенко выбыла в первом круге

23.05.2017 17:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Ролан Гаррос

Париж, Франция

22 мая – 11 июня 2017

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 36 миллионов евро

Открытые корты, грунт

Квалификация

Первый круг

Арина Соболенко (Беларусь, 115 WTA) – Ипек Сойлу (Турция, 154 WTA) – 6:4, 1:6, 6:7 (3:7)

 
 
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Ролан Гаррос Париж, Франция 22 мая – 11 июня 2017 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 36 миллионов евро Открытые корты, грунт Квалификация Первый круг Арина...

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