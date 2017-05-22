Владимир Денисов: «Три белорусских клуба в КХЛ? Михал Михалыч у нас особенная личность. Считаю, что это слишком много»

Защитник сборной Беларуси Владимир Денисов поделился мнением о белорусских клубах в КХЛ.

«Белорусов приняли в КХЛ легионерами. Считаю, так и нужно оставить. Ненормально каждый год менять правила. Эти шараханья пользы никому не приносят. Вспомните, как было в прошлом году. Когда законы начали менять во время сезона.

Три белорусских клуба в КХЛ? Михал Михалыч (Захаров – прим.) у нас особенная личность. Он так считает, это его право. Не знаю правда, чем это подтверждено. Наверное, у него есть какие-то аргументы. Лично я считаю, что три – это слишком много. Где найти финансы? Плюс где набрать хоккеистов на три команды. Тем более, если хотят играть только белорусами. Вряд ли мы наберем три состава, чтобы достойно играть», – сказал Денисов.

Михаил Захаров: «В КХЛ должно быть три белорусских клуба без иностранцев»