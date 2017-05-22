|
Александр Медведев: «Уход минского «Динамо» из КХЛ? О таком Беларуси надо забыть»
23.05.2017 18:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Член совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением о белорусском клубе в КХЛ.
«Уход минского «Динамо» из КХЛ? О таком Беларуси надо забыть. «Динамо» – это основа сборной. Участие в КХЛ – это пусть наверх.
Увеличить численность белорусских клубов до трех? Не знаю, но если бы было белорусское дерби, это стало бы мощным фактором развития.
Что касается необходимого бюджета, то вот у «Витязя» он еще меньше, чем у минчан. И они показали, как надо играть. Дело не в деньгах, а в организации. Знаю, что, например, у «Юности» много хороших хоккеистов. Повторюсь, тут вопрос организации в первую очередь, а не денег.
Кто может возглавить белорусский клуб? Смотрите, Андриевский работает в России, вместо того, чтобы тренировать в Минске. Уверен, при желании хорошего тренера найти можно», – сказал Медведев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Член совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением о белорусском клубе в КХЛ.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии