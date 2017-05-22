Александр Медведев: «Уход минского «Динамо» из КХЛ? О таком Беларуси надо забыть»

Член совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением о белорусском клубе в КХЛ.

«Уход минского «Динамо» из КХЛ? О таком Беларуси надо забыть. «Динамо» – это основа сборной. Участие в КХЛ – это пусть наверх.

Увеличить численность белорусских клубов до трех? Не знаю, но если бы было белорусское дерби, это стало бы мощным фактором развития.

Что касается необходимого бюджета, то вот у «Витязя» он еще меньше, чем у минчан. И они показали, как надо играть. Дело не в деньгах, а в организации. Знаю, что, например, у «Юности» много хороших хоккеистов. Повторюсь, тут вопрос организации в первую очередь, а не денег.

Кто может возглавить белорусский клуб? Смотрите, Андриевский работает в России, вместо того, чтобы тренировать в Минске. Уверен, при желании хорошего тренера найти можно», – сказал Медведев.