Белорусская волейболистка «Уралочки» Климец не прибыла в расположение сборной и может принять российское гражданство

Белорусская волейболистка «Уралочки» Анна Климец не прибыла в расположение национальной команды.

По официальной версии спортсменка заболела. Однако программа «Спорт-кадр» приводит свою версию отсутствия Климец.

«У белорусского волейбола хотят увести молодую звезду. Земля полнится слухами, что на перспективного игрока «Уралочки» положила глаз Россия, которая давно кормится нашими талантами», – сказал ведущий программы Николай Стуло.

Напомним, Климец родилась в 1998 году. В 17 лет переехала в российскую «Уралочку».

К этому времени спортсменка успела завоевать серебро и бронзу чемпионата Беларуси и сыграть в финале Кубка. Также Климец выступала в составе молодежной сборной Беларуси.

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