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«Реал» объявил о переходе 16-летнего Винисиуса, игрок останется во «Фламенго» до 2019 года
23.05.2017 19:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Реал» выступил с официальным заявлением относительно трансфера 16-летнего форварда «Фламенго» Винисиуса Жуниора.
Стороны согласовали трансфер игрока. Права на футболиста перейдут «Реалу» летом 2018 года. Жуниор останется в «Фламенго» до лета 2019 года. Впрочем, игрок может оказаться в «Реале» и раньше, если клубы договорятся об этом.
Испанские законы не позволяют подписывать контракт с игроками, которым не исполнилось 18 лет, поэтому переход не может состояться в ближайшее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что компенсация за переход бразильца составит 45 миллионов евро.
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«Реал» выступил с официальным заявлением относительно трансфера 16-летнего форварда «Фламенго» Винисиуса Жуниора.
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