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Владимир Денисов: «Уйдет ли Льюис? Не думаю, что что-то изменится. Тут дело не только в тренере»

23.05.2017 19:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник сборной Беларуси Владимир Денисов оценил выступление команды на ЧМ-2017

«Выступление сборной? Если мы говорим о медалях, это должно быть чем-то аргументировано. Когда мы проигрываем 0:6 канадцам и 1:5 чехам, ну какие медали? Когда семь раз по воротам бросаем…

А что, мы за всю историю когда-то приближались к медалям чемпионатов мира? Даже когда было прошлое поколение. Помните такого? Я – нет. Старшее поколение и из элиты вылетало.

Перед стартом турнира все всегда чего-то ждут, а сейчас радуемся, что не вылетели. Несколько раз только выстрелили, когда в четвертьфинал прошли. Вообще, рассуждать о причинах и проблемах – не пятиминутный разговор.

Уйдет ли Льюис? Не думаю, что что-то изменится. Тут дело не только в тренере», – сказал Денисов.

Напомним, Беларусь заняла 13-е место на ЧМ-2017.

 
 
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Защитник сборной Беларуси Владимир Денисов оценил выступление команды на ЧМ-2017 «Выступление сборной? Если мы говорим о медалях, это должно быть чем-то...

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