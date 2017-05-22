Владимир Денисов: «Уйдет ли Льюис? Не думаю, что что-то изменится. Тут дело не только в тренере»

Защитник сборной Беларуси Владимир Денисов оценил выступление команды на ЧМ-2017

«Выступление сборной? Если мы говорим о медалях, это должно быть чем-то аргументировано. Когда мы проигрываем 0:6 канадцам и 1:5 чехам, ну какие медали? Когда семь раз по воротам бросаем…

А что, мы за всю историю когда-то приближались к медалям чемпионатов мира? Даже когда было прошлое поколение. Помните такого? Я – нет. Старшее поколение и из элиты вылетало.

Перед стартом турнира все всегда чего-то ждут, а сейчас радуемся, что не вылетели. Несколько раз только выстрелили, когда в четвертьфинал прошли. Вообще, рассуждать о причинах и проблемах – не пятиминутный разговор.

Уйдет ли Льюис? Не думаю, что что-то изменится. Тут дело не только в тренере», – сказал Денисов.

Напомним, Беларусь заняла 13-е место на ЧМ-2017.