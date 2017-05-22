«Динамо» Брест – «Шахтер». Naviband выступит перед матчем

Naviband выступит перед финальным матчем Кубка Беларуси «Динамо» Брест – «Шахтер».

Концерт начнется в 15.00 и там выступят финалисты конкурса «Язык. Музыка. Футбол!». В качестве гостей примет участие представитель Беларуси на Евровидении-2017 Naviband.

Концерт пройдет на площадке перед стадионом. Группы, которые прошли в финал: Mashin ‘Gun, «Столица Marsa» и Laurynienka.

Напомним, поединок пройдет 28 мая в Гродно. Начало в 17.00 по белорусскому времени.