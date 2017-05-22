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НБА. Финал Востока. «Кливленд» против «Бостона»
23.05.2017 21:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Во вторник, 23 мая, в рамках четвертого матча финала Восточной конференции плей-офф НБА-2017 «Кливленд» на своей площадке сыграет с «Бостоном».
НБА
Плей-офф
Финал Восточной конференции
Четвертый матч
«Кливленд» ведет в серии – 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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Во вторник, 23 мая, в рамках четвертого матча финала Восточной конференции плей-офф НБА-2017 «Кливленд» на своей площадке сыграет с «Бостоном».
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