«Крумкачы» расстались с главным тренером Пятенко

Владимир Пятенко по семейным обстоятельствам покинул пост главного тренера «Крумкачоў».

Сегодня специалист попрощался с командой. Также команду покидает помощник главного тренера Альберт Ковалев.

Тренировочное занятие проводил главный тренер дубля «Крумкачоў» Алексей Леонидович Кучук.

Напомним, Пятенко возглавил клуб в нынешнее межсезонье. После девяти туров набрали 8 очков и занимают 12-е место.

Ранее сообщалось, что пост главного тренера может занять белорусский специалист Олег Дулуб, который ранее возглавлял «воронов» и вывел их в высшую лигу.