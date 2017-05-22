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«Крумкачы» расстались с главным тренером Пятенко

23.05.2017 21:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Владимир Пятенко по семейным обстоятельствам покинул пост главного тренера «Крумкачоў».

Сегодня специалист попрощался с командой. Также команду покидает помощник главного тренера Альберт Ковалев.

Тренировочное занятие проводил главный тренер дубля «Крумкачоў» Алексей Леонидович Кучук.

Напомним, Пятенко возглавил клуб в нынешнее межсезонье. После девяти туров «Крумкачы» набрали 8 очков и занимают 12-е место.

Ранее сообщалось, что пост главного тренера может занять белорусский специалист Олег Дулуб, который ранее возглавлял «воронов» и вывел их в высшую лигу.

 
 
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Владимир Пятенко по семейным обстоятельствам покинул пост главного тренера «Крумкачоў».

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