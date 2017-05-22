Эдгар Олехнович: «Несостоявшееся возвращение в Брест? С представителями «Динамо» о цифрах не разговаривали. Там другие причины»

Полузащитник солигорского «Шахтера» Эдгар Олехнович в разговоре с корреспондентом «Прессбола» Сергеем Азаркевичем рассказал, что при выборе клуба для перехода главным для него был не финансовый фактор.

– Глобальный вопрос — о первых месяцах в «Шахтере», который «вечно второй», после БАТЭ, который «всегда первый». Как себя чувствуешь?

– Все отлично. По организации такой же клуб, как БАТЭ. Можно сказать, что до сих пор прихожу в себя после Борисова. Все-таки долгое время не было игровой практики. Надеюсь, буду прибавлять.

– Ты не раз хорошо отзывался о Кубареве. Можешь развить мысль — что нравится в нем больше всего?

– Много чему научился у разных тренеров. В том же БАТЭ у Гончаренко — Виктор Михайлович очень сильный тренер. То же касается Олега Михайловича. Он стратег. У него почерпнул несколько, как мне кажется, важных нюансов, на которые раньше не особо обращали внимания.

– О возможном переходе в Брест прежде ты предпочитал не рассказывать. Но в свете близкого финала не могу не спросить снова.

– Если кто-то думает, что это все из-за денег, — абсолютно не так. С «Шахтером», например, мы договорились об условиях контракта меньше чем за полминуты. Так что было забавно читать о том, что у Олехновича, мол, большие запросы. Какие запросы, если мы с представителями «Динамо» о цифрах вообще ни разу не разговаривали?! Там другие причины, о которых действительно не хочу говорить. Все-таки это родные город и клуб.

– Речь не идет о недоверии к брестскому проекту и сомнениях, что это всерьез и надолго?

– Ничуть. Я встречался с Зайцевым из «Сохры Оверсиз», и этот человек произвел хорошее впечатление. Он знает, что говорит. Все быстро разложил по полочкам, причем очень уверенно. Никаких причин не верить ему не увидел — наоборот, в Бресте все делается очень профессионально, – сказал Олехнович.