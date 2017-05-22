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ФК "Крумкачы" покинул главный тренер Владимир Пятенко

23.05.2017 21:42 — Новости Спорта | БелТА  
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Владимир Пятенко. Фото с сайта ФК "Крумкачы"
Владимир Пятенко. Фото с сайта ФК "Крумкачы"

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футбольный клуб "Крумкачы" объявил об отставке главного тренера Владимира Пятенко, сообщили корреспонденту БЕЛТА в минской команде.

Украинский специалист покидает пост по семейным обстоятельствам. Также уходит из команды старший тренер Альберт Ковалев. Подготовкой к следующим матчам команды руководит Алексей Кучук. Тем временем украинские СМИ не исключают возможности возвращения в клуб прежнего наставника минчан Олега Дулуба, который сейчас работает с львовскими "Карпатами".

"Крумкачы" после девяти туров чемпионата Беларуси по футболу, набрав восемь очков, занимают 12-е место. Руководство "воронов" ранее уже выражало недовольство результатами, которые показывает команда в текущем сезоне.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Украинский специалист покидает пост по семейным обстоятельствам. Также уходит из команды старший тренер Альберт Ковалев

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