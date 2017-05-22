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Владимир Пятенко: «Мой уход из «Крумкачоў» и информация из украинских СМИ никак не связаны»
23.05.2017 22:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-главный тренер клуба «Крумкачы» Владимир Пятенко объяснил причины
– Я покинул клуб по семейным обстоятельствам, как и указано на сайте.
– Вы как-то слишком неожиданно ушли из «Крумкачоў».
– Семейные обстоятельства всегда случаются неожиданно.
– Ваш уход связан с тем, что украинские СМИ сватают в «Крумкачы» Олега Дулуба?
– Я не комментирую слухи. Мой уход из «Крумкачоў» и информация из украинских СМИ никак не связаны между собой. Это все слухи.
– Давайте подведем итоги вашей работы в «Крумкачах».
– Давайте пока не будем говорить об этом. Не думаю, что сейчас нужно подводить какие-то итоги. Есть определенные проблемы, поэтому футбол отошел чуть-чуть на другой план.
– После того, как ваши семейные обстоятельства наладятся, вы можете вернуться в «Крумкачы»?
– Никогда не говори никогда, – сказал Пятенко.
Ранее в украинских СМИ сообщалось, что пост главного тренера может занять белорусский специалист Олег Дулуб, который ранее возглавлял «воронов» и вывел их в высшую лигу. На данный момент Дулуб руководит «Карпатами».
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Экс-главный тренер клуба «Крумкачы» Владимир Пятенко объяснил причины ухода из команды.
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