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Владимир Пятенко: «Мой уход из «Крумкачоў» и информация из украинских СМИ никак не связаны»

23.05.2017 22:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-главный тренер клуба «Крумкачы» Владимир Пятенко объяснил причины ухода из команды.

– Я покинул клуб по семейным обстоятельствам, как и указано на сайте.

– Вы как-то слишком неожиданно ушли из «Крумкачоў».

– Семейные обстоятельства всегда случаются неожиданно.

– Ваш уход связан с тем, что украинские СМИ сватают в «Крумкачы» Олега Дулуба?

– Я не комментирую слухи. Мой уход из «Крумкачоў» и информация из украинских СМИ никак не связаны между собой. Это все слухи.

– Давайте подведем итоги вашей работы в «Крумкачах».

– Давайте пока не будем говорить об этом. Не думаю, что сейчас нужно подводить какие-то итоги. Есть определенные проблемы, поэтому футбол отошел чуть-чуть на другой план.

– После того, как ваши семейные обстоятельства наладятся, вы можете вернуться в «Крумкачы»?

– Никогда не говори никогда, – сказал Пятенко.

Ранее в украинских СМИ сообщалось, что пост главного тренера может занять белорусский специалист Олег Дулуб, который ранее возглавлял «воронов» и вывел их в высшую лигу. На данный момент Дулуб руководит «Карпатами».

 
 
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Экс-главный тренер клуба «Крумкачы» Владимир Пятенко объяснил причины ухода из команды.

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