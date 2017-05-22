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Денис Шунто: «Уход Пятенко? Так сложились обстоятельства»
23.05.2017 22:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Руководитель клуба
«Уход Пятенко? Так сложились обстоятельства. Пока в данной ситуации больше нечего комментировать», – сказал Шунто.
Напомним, Пятенко возглавил клуб в нынешнее межсезонье. После девяти туров «Крумкачы» набрали 8 очков и занимают 12-е место.
Ранее сообщалось, что пост главного тренера может занять белорусский специалист Олег Дулуб, который ранее возглавлял «воронов» и вывел их в высшую лигу.
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Руководитель клуба «Крумкачы» Денис Шунто прокомментировал уход с поста главного тренера Владимира Пятенко.
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