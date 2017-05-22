Денис Шунто: «Уход Пятенко? Так сложились обстоятельства»

Руководитель клуба Денис Шунто прокомментировал уход с поста главного тренера Владимира Пятенко.

«Уход Пятенко? Так сложились обстоятельства. Пока в данной ситуации больше нечего комментировать», – сказал Шунто.

Напомним, Пятенко возглавил клуб в нынешнее межсезонье. После девяти туров «Крумкачы» набрали 8 очков и занимают 12-е место.

Ранее сообщалось, что пост главного тренера может занять белорусский специалист Олег Дулуб, который ранее возглавлял «воронов» и вывел их в высшую лигу.