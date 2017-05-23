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Алексей Шевченко: «У Беларуси есть отличный шанс вылететь на ЧМ-2018»
23.05.2017 23:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Российский журналист Алексей Шевченко оценил шансы сборной Беларуси на ЧМ-2018.
«На следующем чемпионате мира мы не встретимся с североамериканскими сборными на групповом этапе, и очень жаль. Из-за решения НХЛ не ехать на Олимпиаду следующий мировой турнир будет весьма представительным. Из НХЛ приедут все те, кто не будет занят в полуфинале Кубка Стэнли. И соглашаться будут охотнее. Россия встречается с командами Швеции, Чехии и Швейцарии – весьма неплохими коллективами. Есть у нас в группе загадочная Франция, которая обыграла Финляндию в Париже.
Беларусь, Словакия и Австрия устроит свое соревнование за выживание и у наших соседей есть отличный шанс вылететь. Дело в том, через два года турнир пройдет в Братиславе, и словаки точно не вылетят», – сказал Шевченко.
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Российский журналист Алексей Шевченко оценил шансы сборной Беларуси на ЧМ-2018.
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