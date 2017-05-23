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Кубок Стэнли. Финал Востока. «Оттава» принимает «Питтсбург»

23.05.2017 23:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В шестом матче финальной серии Восточной конференции в Кубке Стэнли «Оттава» сыграет с «Питтсбургом».

НХЛ

Кубок Стэнли

Финал Восточной конференции

Оттава – Питтсбург 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Дата проведения
24 мая, 03.00, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео
0:1 – 24 Малкин (Уилсон, Коул)
1:1 – 33 Райан (Карлссон, Террис)
2:1 – 41 Хоффман (Макартур, Клаэссон)

Счет в серии: 2-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

Календарь Кубка Стэнли

Статистика Кубка Стэнли

 
 
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В шестом матче финальной серии Восточной конференции в Кубке Стэнли «Оттава» сыграет с «Питтсбургом».

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