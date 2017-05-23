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Кубок Стэнли. Финал Востока. «Оттава» принимает «Питтсбург»
23.05.2017 23:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
В шестом матче финальной серии Восточной конференции в Кубке Стэнли «Оттава» сыграет с «Питтсбургом».
НХЛ
Кубок Стэнли
Финал Восточной конференции
Счет в серии: 2-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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В шестом матче финальной серии Восточной конференции в Кубке Стэнли «Оттава» сыграет с «Питтсбургом».
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