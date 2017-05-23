ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кубица протестирует болид российской команды для "24 часов Ле Мана"

23.05.2017 22:46 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 23 мая — Sputnik. Польский автогонщик Роберт Кубица примет участие в тестах болида российской команды SMP Racing в преддверие 24-часовой гонки во французском Ле Мане, сообщила во вторник пресс-служба "конюшни".

Кубица протестирует болид российской команды для "24 часов Ле Мана"
© Фото: Wargaming
Танки и LeMans: болид категории LMP3 раскрасили в цвета популярной игры

Вместе с Кубицей Dallara LMP2 российской команды будут тестировать заявленный в основной состав россиянин Виктор Шайтар, а также итальянский пилот Маурицио Медиани.

"Для меня большая честь и удовольствие помочь SMP Racing с подготовкой машины к такой важной гонке, как "24 часа Ле Мана", — приводит SMP Racing слова польского пилота.

Суточный марафон "24 часа Ле Мана" стартует 17 июня.

Роберт Кубица выступал в "Формуле-1" с 2006 по 2011 годы, дальнейшую его "формульную" карьеру перечеркнула серьезная авария, в которую поляк попал на раллийном автомобиле. Кубица перенес множество операций, однако о возвращении в "Королевские гонки" речь уже не шла. После восстановления польский гонщик принимал участие в различных раллийных чемпионатах и одержал несколько побед.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-пилот "Формулы-1", переживший серьезную аварию в 2011 году, периодически выступает в раллийных чемпионатах.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Путин поддержал «стопроцентное импортозамещение» легионеров в футболе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика