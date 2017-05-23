МИНСК, 23 мая — Sputnik. Польский автогонщик Роберт Кубица примет участие в тестах болида российской команды SMP Racing в преддверие 24-часовой гонки во французском Ле Мане, сообщила во вторник пресс-служба "конюшни".

Вместе с Кубицей Dallara LMP2 российской команды будут тестировать заявленный в основной состав россиянин Виктор Шайтар, а также итальянский пилот Маурицио Медиани.

"Для меня большая честь и удовольствие помочь SMP Racing с подготовкой машины к такой важной гонке, как "24 часа Ле Мана", — приводит SMP Racing слова польского пилота.

Суточный марафон "24 часа Ле Мана" стартует 17 июня.

Роберт Кубица выступал в "Формуле-1" с 2006 по 2011 годы, дальнейшую его "формульную" карьеру перечеркнула серьезная авария, в которую поляк попал на раллийном автомобиле. Кубица перенес множество операций, однако о возвращении в "Королевские гонки" речь уже не шла. После восстановления польский гонщик принимал участие в различных раллийных чемпионатах и одержал несколько побед.