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Кубица протестирует болид российской команды для "24 часов Ле Мана"
23.05.2017 22:46 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мая — Sputnik. Польский автогонщик Роберт Кубица примет участие в тестах болида российской команды SMP Racing в преддверие 24-часовой гонки во французском Ле Мане, сообщила во вторник пресс-служба "конюшни".
© Фото: Wargaming
Вместе с Кубицей Dallara LMP2 российской команды будут тестировать заявленный в основной состав россиянин Виктор Шайтар, а также итальянский пилот Маурицио Медиани.
"Для меня большая честь и удовольствие помочь SMP Racing с подготовкой машины к такой важной гонке, как "24 часа Ле Мана", — приводит SMP Racing слова польского пилота.
Суточный марафон "24 часа Ле Мана" стартует 17 июня.
Роберт Кубица выступал в "Формуле-1" с 2006 по 2011 годы, дальнейшую его "формульную" карьеру перечеркнула серьезная авария, в которую поляк попал на раллийном автомобиле. Кубица перенес множество операций, однако о возвращении в "Королевские гонки" речь уже не шла. После восстановления польский гонщик принимал участие в различных раллийных чемпионатах и одержал несколько побед.
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Экс-пилот "Формулы-1", переживший серьезную аварию в 2011 году, периодически выступает в раллийных чемпионатах.
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