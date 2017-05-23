МИНСК, 23 мая — Sputnik. Национальная сборная Беларуси по баскетболу взяла верх над молодежной командой страны на старте международного турнира памяти заслуженного тренера СССР Семена Халипского, сообщает Sputnik.

Во вторник в минском Дворце спорта стартовал баскетбольный Кубок Халипского. Соревновательный день открыл поединок Великобритания — Аргентина. Победу со счетом 57:56 праздновали европейки. Во втором матче между национальной сборной Беларуси под управлением Натальи Трофимой и "молодежкой", которой руководит Ольга Подобед, борьбы не получилось — 79:37 в пользу основной команды.

В среду, 24 мая, подопечные Подобед встретятся с британками (начало матча в 16:00), первая команда сразится с аргентинками (18:30). Заключительный игровой день — четверг. 25 мая состоится два поединка: Беларусь (U-20) — Аргентина (16:00), Беларусь — Великобритания (18:30).

Для обеих белорусских команд Кубок Халипского станет этапом подготовки к континентальным турнирам. Национальная сборная с 16 по 27 июня в Чехии выступит на чемпионате Европы, а "молодежка" 8-16 июля в Израиле поспорит за выход в элитный дивизион в своей возрастной категории.