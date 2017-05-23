НФЛ упростила правила празднования тачдаунов, но тверкинг по-прежнему запрещен

НФЛ объявила, что упростит правила, регламентирующие празднования тачдаунов игроками.

Комиссионер Роджер Гуделл адресовал болельщикам письмо по этому поводу. Функционер сообщил, что лига хочет предоставить футболистам «больше простора для веселья после классных игровых моментов».

Гуделл опросил более 80 действующих и бывших игроков НФЛ по поводу упрощения правил.

«Мы знаем, что вы любите спонтанные выражения эмоций, которые случаются после яркого тачдауна. Футболисты сказали нам, что им хочется больше свободы для самовыражения и празднования своих спортивных достижений», – написал комиссионер.

В частности, можно будет использовать мяч в качестве опоры, устраивать групповые празднования, изображать снежных ангелов на газоне и т.п.

Однако разрешено не все. За оскорбительные празднования, задержку игры, агрессию по отношению к сопернику футболисты будут наказываться. Тверкинг по-прежнему не приветствуется. Ранее принимающий «Питтсбурга» Антонио Браун был оштрафован за тверкинг после тачдауна. Однако ресивер «Денвера» Эммануэль Сандерс избежал наказания за аналогичное празднование. Журналисты отмечали, что игрок «Бронкос» сделал лишь два покачивания пятой точкой, в то время как Браун повторил движение многократно. Празднования с сексуальным подтекстом в НФЛ запрещены.