Вадим Скрипченко: «Мое желание – остаться в «Крыльях» и работать дальше»

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко рассказал о желании продолжить работу с самарской команды, несмотря на вылет в ФНЛ.

«Камень на душе, но что сделаешь. Каждый может семь раз упасть, и команда в целом может упасть. Но смысл жизни заключается в том, чтобы суметь восемь раз подняться.

Надеюсь, наша команда и самарский футбол поднимутся на новую ступень, и мы начнем жить по-другому, будем получать удовольствие от игры, обязательно вернемся в премьер-лигу.

Остаюсь ли я? У меня есть действующий до 31 мая контракт. Но сейчас надо, чтобы эмоции немного улеглись. Прерогатива руководства – решать мою судьбу. Мое желание, конечно, остаться и работать дальше», – заявил 41-летний белорусский специалист в интервью программе «8-16» на канале «Наш футбол».