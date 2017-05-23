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Вадим Скрипченко: «Мое желание – остаться в «Крыльях» и работать дальше»
24.05.2017 08:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко рассказал о желании продолжить работу с самарской команды, несмотря на вылет в ФНЛ.
«Камень на душе, но что сделаешь. Каждый может семь раз упасть, и команда в целом может упасть. Но смысл жизни заключается в том, чтобы суметь восемь раз подняться.
Надеюсь, наша команда и самарский футбол поднимутся на новую ступень, и мы начнем жить по-другому, будем получать удовольствие от игры, обязательно вернемся в премьер-лигу.
Остаюсь ли я? У меня есть действующий до 31 мая контракт. Но сейчас надо, чтобы эмоции немного улеглись. Прерогатива руководства – решать мою судьбу. Мое желание, конечно, остаться и работать дальше», – заявил 41-летний белорусский специалист в интервью программе «8-16» на канале «Наш футбол».
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Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко рассказал о желании продолжить работу с самарской команды, несмотря на вылет в ФНЛ.
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