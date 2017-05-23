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Дмитрий Басков: «Полный отказ минского «Динамо» от легионеров все-таки перебор»

24.05.2017 08:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор школы минского «Динамо» Дмитрий Басков прокомментировал позицию клуба отказаться от легионеров.

«Думаю, полный отказ от иностранных игроков все-таки перебор. Какой-то разумный минимум — хотя бы три четыре — должен быть», – сказал Басков.

Напомним, председатель наблюдательного совета «Динамо» Игорь Шуневич заявил, что клуб планирует полностью отказаться от услуг легионеров.

 

 
 
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Директор школы минского «Динамо» Дмитрий Басков прокомментировал позицию клуба отказаться от легионеров.

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