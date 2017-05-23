24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Оттавы" обыграли "Питтсбург" в шестом матче полуфинала Кубка Стэнли (2:1) и сравняли счет в серии (3:3) до четырех побед, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После поражения от "пингвинов" 0:7 в предыдущем матче многие болельщики и специалисты высказывали предположения, что финалист от Восточной конференции НХЛ определится уже в шестой игре.

"Питтсбург", усилиями российского нападающего Евгения Малкина, забросил первым. Однако хоккеисты "Оттавы" после точных бросков Бобби Райана и Майка Хоффмана, несмотря на атакующую мощь соперника (голкиперу "сенаторов" пришлось отразить 45 бросков по воротам), смогли одержать победу - 2:1. Седьмой матч серии состоится в ночь с 25 на 26 мая на площадке "Питтсбурга".

Финалист Кубка Стэнли - 2017 от Западной конференции уже известен. "Нэшвилл" одолел "Анахайм" в серии (4:2) и ожидает соперника в решающей стадии.-0-