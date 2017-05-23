Александр Белый: «Рано нам в сборную приглашать спецов из-за океана. Россиянин бы здесь справился лучше»

Бывший генеральный директор ФХБ и минского «Динамо» Александр Белый поделился мнением о тренерском штабе сборной Беларуси.

- Считаете ли вы, что штаб сборной должен измениться?

– Чтобы рассуждать о стратегии, нужно иметь на руках цифры бюджета, которых у меня нет. Хотя в любом случае отношение к североамериканским тренерам у руля нашей сборной у меня давно сложилось, и никогда его не скрывал. Очень коротко — рано нам еще приглашать спецов из-за океана. Все-таки мы выходцы из советского хоккея, а это свои особенности, менталитет и так далее. Россиянин бы здесь справился лучше. Хотя и белорусов, которые сдюжили бы, уже хватает. Фамилий называть не стану — они всем известны, – сказал Белый.