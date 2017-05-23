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Чемпионат Беларуси. 10-й тур. Минское «Динамо» принимает «Шахтер», «Динамо» Брест в гостях у «Днепра»

24.05.2017 10:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Чемпионат Беларуси

10-й тур

Динамо Минск – Шахтер
Дата проведения
24 мая, 18.15, «Трактор»
Онлайн матча
Днепр – Динамо Брест
Дата проведения
24 мая, 19.00, «Спартак»
Онлайн матча
Городея – Неман
Дата проведения
26 мая, 18.00, «Городея»
Онлайн матча
Крумкачы – Ислочь
Дата проведения
26 мая, 19.00
Онлайн матча
Витебск – БАТЭ
Дата проведения
26 мая, 20.00, «ЦСК Витебский (искусственное поле)»
Онлайн матча
Нафтан – Минск
Дата проведения
27 мая, 16.00, «Атлант»
Онлайн матча
Слуцк – Славия
Дата проведения
27 мая, 17.00
Онлайн матча
Торпедо-БелАЗ – Гомель
Дата проведения
27 мая, 18.00
Онлайн матча

Таблица чемпионата Беларуси

Статистика чемпионат Беларуси

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Чемпионат Беларуси 10-й тур Таблица чемпионата Беларуси Статистика чемпионат Беларуси.

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