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Чемпионат Беларуси. 10-й тур. Минское «Динамо» принимает «Шахтер», «Динамо» Брест в гостях у «Днепра»
24.05.2017 10:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпионат Беларуси
10-й тур
Витебск – БАТЭ
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Чемпионат Беларуси. 10-й тур. Минское «Динамо» принимает «Шахтер», «Динамо» Брест в гостях у «Днепра»
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