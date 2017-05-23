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Владимир Путин: «Мы хорошо знаем, что с информаторами связаны трагические страницы в истории России»

24.05.2017 10:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент России Владимир Путин поделился мнением о плане Независимой общественной антидопинговой комиссия (НОАК) по борьбе с допингом в российском спорте.

«Самое главное, конечно, нам сформировать нетерпимое отношение к допингу вообще. На одно только хотел бы обратить внимание.

Речь идет о проработке вопроса о принятии и реализации мер по развитию так называемого «института информаторов».

Для нашей страны это имеет особое звучание, именно для нашей страны. Мы хорошо знаем, что с этим институтом, как это ни печально, связаны трагические страницы в истории нашего государства. С этим институтом связаны массовые сталинские политические репрессии.

Для нас это имеет особое значение. И если WADA на этом настаивает, то я понимаю разработчиков этого плана, но для нас очень важно, чтобы этот институт плавно не перекочевал в другие сферы нашей жизни. Хочу обратить на это ваше внимание.

И вообще, относиться к этому нужно очень аккуратно, осторожно, имея в виду, конечно, главную, благородную цель, которой посвящена эта работа, этот план, а именно формирование нетерпимого отношения к допингу, обеспечение чистоты российского спорта. Безусловно, это задача номер один, и мы все должны работать над реализацией этого плана и достижением этой главной цели», – сказал Путин.

 
 
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Президент России Владимир Путин поделился мнением о плане Независимой общественной антидопинговой комиссия (НОАК) по борьбе с допингом в российском спорте.

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